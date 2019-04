Sobota, 27. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Srečanje borcev ob prazniku dneva upora proti okupatorju bo dopoldan na Boču pri planinski koči.

* V Šentjurju bo danes vseslovensko srečanje starodobnih avtomobilov, motociklov in koles. Po napovedih organizatorjev iz domačega kluba ‘Večno mladi’ letos pričakujejo koli 150 starodobnih avtomobilov, motociklov in koles, tudi iz tujine. Malo pred poldnevom bodo oblikovali povorko oldtimerjev in se podali na dveurno panoramsko vožnjo po Šentjurju in okolici.

* Ljubitelji čokolade in žlahtne kapljice bodo na račun prišli v Podčetrtku. V tamkajšnji športni dvorani bo 5. Festival vina in čokolade. Predstavilo se bo okoli 60 razstavljavcev, dogodek bodo spremljale različne aktivnosti. Med drugim bodo organizirane delavnice za otroke, potekal tek metuljev hrabrega srca, koncert Nine Pušlar in razglasitev županovega vina.

* Zeleni festival, sejem semen, sadik, zelišč in vrtnega orodja bo danes v Rogatcu. Ob bogati ponudbi na stojnicah, predstavilo se bo 20 ponudnikov iz Slovenije in Hrvaške, bodo poskrbeli še za spremljevalni program. Dogodek bodo popestrili strokovno predavanje, izleti s cestnim vlakcem in haloška kulinarika. Dogodek bo v Muzeju na prostem, v primeru slabega vremena pa v športni dvorani pri šoli.

* Na Stranicah in v Zrečah bo danes sveta birma. Birmoval bo generalni vikar Janez Lesnika. Birma bo tudi v Rogaški Slatini kjer bo birmoval Metod Pirih.

* Pred jutrišnji nedeljo Božjega usmiljenja bo v župniji sv. Ema pri Podčetrtku zvečer vigilija v počastitev tega povelikonočnega praznika.

* Praznično popoldne bodo marsikje izkoritili za postavitev mlaja. Postavili ga bodo tudi v Lesičnem, Podsredi, na Bučah in v Rogatcu in v Studenicah, v Zrečah pa ga bodo postavili člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Zreče, pri vlaku.