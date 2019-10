Sobota, 26. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Celjski sejem danes in jutri gosti 20. Epicenter, največji slovenski gaming dogodek, na katerem pričakujejo 400 tekmovalcev v 9-ih turnirjih. Predstavili bodo tudi razvoj aplikacij, igre in informacijske tehnologije.

* 5. Dihurčkov dan v celjskem Konjeniškem centru prinaša razstavo in tekmovanja za dihurje ter predavanja za lastnike in ljubitelje teh živali.

* Člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica se bodo udeležili komemoracije pri spomeniku žrtvam nacizma na pokopališču v avstrijskem Gradcu, kjer so pokopani padli borci Pohorskega bataljona. Ob spomeniku bo kulturni program, položili bodo cvetje in prižgali svečke.

* Hamo & Tribute 2 Love bodo nov album 4K skupaj s starimi hiti nocoj predstavili celjskem MCC-ju.

* V Kulturnem domu Vojnik pa bo nocoj letni koncert Arclinskih fantov z gosti

* V prostorih podružnične osnovne šole na Blagovni bo nocoj nastopila domača istoimenska folklorna skupina z gosti

* V Domu krajanov Grobelno bo nocoj Mednarodni kantavtorski festival

* Klub študentov Slovenska Bistrica prireja nocoj koncert skupin 7ate9 in Tabu. Koncert bo v mladinskem centru Kluba študentov Slovenska Bistrica.

* 171. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Gost večera bo Matija Založnik iz Lindeka nad Frankolovim.

V konjiškem Patriotu pa zvečer pripravljajo medkulturni večer o Gambiji. Maruša Gorinšek bo delila svoje izkušnje o kulturi in delu, ki ga je opravljala v Zahodni Afriki.

* Poglejmo, kaj sobota prinaša v Obsotelje in na Kozjansko. Dopoldne bo pri Gradu Podsreda gozdna terapija. Bučarjada in sejem Dotik narave bosta popoldne na trgu Vasi Lipa Term Olimia Podčetrtek. Na voljo bodo buče in delavnice izrezovanja buč, lokalni pridelki in izdelki, potekale bodo igre. Zvečer pa bo v večnamenski dvorani Podčetrtku koncert Gibonnija.

* Štajerski nogometni derbi med Mariborom in Celjem bo pozno popoldne v Ljudskem vrtu. Mariborčani bodo v 15. krogu lovili osmo zmago, Celjani pa imajo priložnost, da z zmago na lestvici prehitijo zadnja leta najboljšo slovensko ekipo.

Zanimiv obračun se to popoldne obeta tudi v Zrečah. na lokalnem derbiju 3. slovenske lige – vzhod se bodo pomerili Zrečani in Konjičani.