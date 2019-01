Sobota, 26. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Slovenskih Konjicah je vse pripravljeno na nov velik mednarodni športni dogodek – v športni dvorani bo danes tekmovanje v karateju – pokal konjiškega konja oz. ‘Konjice Horse Cup 2019’. Prijavilo se je več kot 700 tekmovalcev iz 20-ih držav oz. več kot 100 klubov. Predsednik Karate klub Seki Sv. Jernej, Srečko Sterniša: Izjava: sternisa 2601 jutranje (12 sek)

* V telovadnici šole v Podčetrtku bo danes otroško karate tekmovanje Karate kluba Kozjansko in Obsotelje. Tekmovanje šteje za 3. krog medobčinske lige v karateju.

* V sklopu evropskega projekta Evropa programira danes v Slovenske Konjice, na konjiško Osnovno šolo Pod goro prihajajo učenci in učitelji iz Italije, Španije ter Nemčije. Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice je namreč ena med najbolje opremljenimi v informativno komunikacijski tehnologiji. KT tehnologij. 28 gostov bo v Slovenskih Konjicah vse do prvega februarja. Pripravljajo jim pester program ogledov in druženja.

* V Slovenski Bistrici in okolici poteka Zimsko orientacijsko tekmovanje. Na njem sodeluje več kot 300 tabornikov iz vse Slovenije.

* Že 29. zimski pohod k stolpu na Boč prireja Planinsko društvo Poljčane. Pohod traja približno 4 ure. Žig pri stolpu bo na voljo od 9. do 12. ure. V organizaciji Planinskega društva Boč Kostrivnica bo pohod tudi iz Gabernika skozi Galke in nato do stolpa na Boču.

* KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica prireja veseloigro Zakonci stavkajo. Na ogled bo nocoj v domu krajanov in gasilcev na Tinju.

* V Kulturnem centru Rogaška Slatina bo zvečer predzadnja uprizoritev muzikala Razbojnik Guzej. Gre za avtorsko delo Kulturno-prosvetnega društva Kostrivnica, ki se je zahtevnega projekta lotilo ob 30-letnici delovanja. Zadnja ponovitev bo jutri popoldne.

* V Rogaški Slatini bo popoldne predavanje in predstavitev filma o fenomenu Bruno Gröning. Dogodek ‘Po sledeh čudodelnega izcelitelja’ bo v prostorih Prve osnovne šole.

* Člani Prostovoljnega gasilskega društva Gorenje pri Zrečah se bodo drevi zbrali na občnem zboru društva. V večnamenski dvorani Janeza Koprivnika na Gorenju bodo poskrbeli za pregled aktivnosti v minulem letu in začrtali delo v prihodnje.