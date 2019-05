Sobota, 25. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Praznovanje občinskega praznika v Oplotnici se nadaljuje tudi danes. V oplotniškem grajskem kompleksu pripravljajo raznoliko dogajanje.

* V Podčetrtku bo danes praznik krajevne skupnosti z gasilskim tekmovanjem in majsko nočjo. Dogajanje se bo začelo zgodaj popoldne z gasilskim tekmovanjem. Za večerno zabavo bo poskrbel ansambel Pik.

* V bistriškem športnem parku bo popoldne tradicionalni, 19. mednarodni atletski miting ter Stepišnikov memorial v metu kladiva. Pričakujejo okoli 350 atletov iz blizu 15-ih držav. Najatraktivnejše discipline z kar nekaj zvezdniki evropske in svetovne atletike bodo okoli 16-ih popoldne. Nastopili bodo tudi najboljši domačini, med njimi Nino Celec in Saša Babšek.

* Popoldne bo v spominski hiši Alme M. Karlin v Pečovniku čajanka z Almo v počastitev 130-letnice rojstva popotnice in 100-letnice njenega odhoda na pot okoli sveta.

* Dopoldne se bo Celje spremenilo v Podeželje v mestu. Na dogodku bodo predstavljeni podeželska kulinarika, glasba in ples.

* V Župnijski cerkvi sv, Jerneja v Vojniku bo nocoj koncert filipinske, sakralne in lahkotnejše glasbe. Že dopoldne bo v Domu sv. Jerneja zborovska delavnica s filipinskim dirigentom, ki vodi zbor Los Cantantes iz Manile

* Regionalno prvenstvo osnovnošolskih otrok v pospešenem šahu 2019 bo danes v jedilnici konjiške osnovne šole Pod goro. Na tekmovanju, ki se bo začelo dopoldne, se bodo merili učenci in učenke osnovnih šol iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica in Vitanje. Dogodek pa si bo ogledal tudi konjiški župan Darko Ratajc.

* V mladinskem centru Kluba študentov Slovenska Bistrica nocoj gostijo glasbeni skupini Jebe’la cesta in Skalama. Koncert je del majskega Festivala ljubezni, v sklopu katerega se bo prihodnjo soboto zvrstil še zadnji dogodek, stand up.

* V kulturnem domu na Pragerskem bo nocoj koncertiral Stane Vidmar.

* V domu krajanov Makole bo nocoj regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin. Med devetimi skupinami, ki so se uvrstile na to srečanje, so tudi folkloristi KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica.

* KUD Forma viva Makole prireja 16. tradicionalni majski pohod po 10 km dolgi krožni poti Forma vive. Zborno mesto bo na gradu Štatenberg. Na poti si bodo ogledali več kot 100 skulptur kiparjev iz 16 držav. (Če bo deževalo, pohod odpade.)

* Avto moto klub Classic Slovenska Bistrica prireja sejem starodobnih vozil, delov in opreme. Sejem bo na pokritem parkirišču pred tovarno Impol.

* Dopoldne bo v Rogaški Slatini slovesen zaključek natečaja Mali pranger, ki je poimenovan Ela. Gre za natečaj za najboljšo pesem mladega pesnika, ki ga organizirajo v okviru festivala Pranger. Na letošnjo temo vesolje je prispelo rekordnih 242 pesmi.

* Slovenski nogometni prvoligaši bodo danes odigrali še zadnje tekme v letošnji sezoni. Novi državni prvaki iz Maribora bodo popoldne gostovali v Domžalah. Pomembnejša pa bo tekma med Muro in Celjem v Murski Soboti – omenjeni ekipi se bosta med sabo pomerili za končno četrto mesto, ki še prinaša nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo.

Sezona se počasi končuje tudi za tretjeligaše. Danes bodo zadnji domači tekmi odigrali Konjičani in Zrečani.

* Srečanji starejših prirejajo na Spodnji Polskavi in pa v Oplotnici.

* Šentjurčani se bodo dopoldne podali na spominski pohod na Resevno. Pohod, v okviru katerega si bodo ogledali spominsko sobo New swing quarteta, je posvečen preminulemu članu te skupine Marjanu Razdevšku.

* Srečanje motoristk Slovenije danes organizira moto klub Šparon Riders iz Šmarja pri Jelšah. DRuženje bodo motoristke začele dopoldne v Šmarju, ga nadaljevale opoldne v Rogaški Slatini in ga zaključile v KOzjem, kjer bo predaja prehodnega pokala in zabava pozno v noč.

* Planinsko društvo Vojnik dopoldne pripravlja pohod Kofce-Veliki vrh-Kladivo. Vodila ga bo Polona Grum.

* V Rogaški Slatini in Šentvidu pri Grobelnem bodo zvečer zadoneli moški glasovi. Moška zbora iz obeh krajev pripravljata letni koncert, v Rogaški Slatini bo ta v glasbeni dvorani Grand hotela, v Šentvidu pa v Marijini cerkvi.

* Turistično društvo Viničar Zgornja Polskava prireja Keršičev kolesarski krog – prireditev za rekreativne kolesarje.

* V spomin na dan mladosti v Podčetrtku pripravljajo tradicionalni pohod do hrvaškega Kumrovca. POhod so začeli v zgodnjih jutranjih urah. Pohod pripravljajo tudi na Kristan Vrhu, dopoldne se bodo odpravili po krajevni skupnosti.

* 10. Nočni tek v knežjem mestu na 5- in 10-kilometrski trasi bo nocoj z začetkom pred celjskim Metropolom.