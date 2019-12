Sobota, 21. december – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Božično-novoletni koncert Kulturnega društva Godba na pihala Slovenske Konjice bo tudi letos obogatil praznično dogajanje na Konjiškem. Konjiški godbeniki ga bodo odigrali že 29-ič, in sicer drevi v konjiškem Domu kulture. Ponovitev koncerta bo jutri, prav tako v Domu kulture.

* Praznična Bistrica bo spet zanimiva: dopoldne bo oživel Božični sejem s praznično ponudbo. Zgodaj popoldne bodo odprli stojnice z vinsko-kulinarično in turistično ponudbo prijateljskih mest Vrsar in Bela Palanka. Nato bodo plesne delavnice, lutkovna predstava in zvečer božično-novoletno rajanje za otroke. Nastopili bosta skupina Vivere in Oktet Tinje. Otroci in družine bodo lahko obiskali pravljično deželo s Snežno kraljico. Pred cerkvijo bodo nocoj na ogled tudi žive jaslice!

* Tradicionalni božično-novoletni pohod z baklami po poti Forma vive prirejajo popoldne v Makolah. Poskrbeli bodo za tople napitke in domače flancate, na cilju tudi za zabavo in druženje. Pride tudi Božiček, pripravljajo srečelov in program.

* V središču Celja bo danes (od 8.00) dobrodelna božična stojnica Lions kluba Mozaik.

* Hudomušna praznična predstava za otroke: Rudi in praznične kremšnite, z obiskom Božička bo dopoldne v Muzeju novejše zgodovine Celje.

* Popoldne bo celjski pravljični gourmet postregel z letošnjim kulinaričnim vrhuncem s chefi iz Galerije okusov, Pavusa, Gostilne Francl in Oštirke.

* V Oplotnici vabijo na Dan odprtih vrat stalne razstave v Pohorskem štiblcu. Pripravili so jo člani sekcije za ohranjanje kulturne dediščine Kulturno-umetniškega društva Oplotnica, v njej pa lahko spoznate, kako je življenje na podeželju utripalo nekoč.

* V Cerkvi Sv. Janeza Krstnika v Čadramu bo nocoj Božični koncert v organizaciji Turističnega društva Oplotnica. Nastopali bodo ljudski pevci in godci, glasbene skupine, otroški in odrasli pevski zbori. Pred cerkvijo pa bo zaigrala godba na pihala Oplotnica.

* Nocoj bo na celjskem Glavnem trgu koncert electro swing skupine Manouche, v MCC-ju pa bo nastopila ekstravagantna Raiven.

* Gonobeats party bo drevi v konjiškem Patriotu. Lokalnim DJ-em se bosta pridružila še Rak3ta in Fornax.

* Božičkovanje bo to dopoldne v Šmarju pri Jelšah. Pripravljajo delavnice za otroke, prihod Božička, jezdenje božičnih ponijev

* V Kristalni vasi na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini bodo popoldne ustvarjalne delavnice, kasneje še koncert Alye. Popoldne pripravljajo tudi pohod po “Palčkovih hišicah” Rogaške Slatine, z naglavnimi lučkami in zaključkom na smučišču Janina.

* Danes popoldne na igrišču pred Olcarko v Vitanju pričakujejo Božička – povabili so ga člani domačega Društva prijateljev mladine.

* Božiček prihaja tudi v Loče – pričakujejo ga pri gasilskem domu.

* Zadnje tekme v tem koledarskem letu so pred slovenskimi košarkarskimi prvoligaši. Ekipa Terme Olimia Podčetrtek bo prvo zmago v sezoni lovila drevi doma proti Hopsom s Polzele. Rogaška bo gostila Helios, Šentjur pa Šenčur.

V 1. slovenski ženski ligi bo na sporedu štajerski obračun: Cinkarna Celje – Pro-Bit Konjice.