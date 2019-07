Sobota, 20. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

*V Centru Noordung v Vitanju bo nocoj Space Night. Dogodek bodo posvetili 50. obletnici prvega pristanka človeka na Luni. Na ogled bodo postavili filatelistično razstavo z bogato slikovno dokumentacijo programa Apollo pokojnega zbiratelja Mihaela Focka.

* V Muzeju na prostem v Rogatcu bo popoldne etnografska prireditev Likof na taberhi. Na tradicionalnem dogodku v sodelovanju z društvi upokojencev iz Obsotelja in Kozjasnkega in domačini izpod Donačke gore prikazujejo stara opravila, pa tudi, kako so po končanem delu, na likofu poveselili. Izbrali bodo tudi Naj sirovo zavihanko Obsotelja in Kozjanskega, med različnimi prikazi je še vedno najbolj zanimiva mlačev žita.

* V Sorževem mlinu v Polžah pri Novi Cerkvi bo popoldne dobrodelni kuharski dogodek s Tomažem Zevnikom iz MasterChefa.

* V sklopu prireditev ob občinskem prazniku bo v Dobju popoldne tradicionalno kolesarjenje po poteh občine Dobje.

* Pred šentjurskim centrom Eksena pripravljajo poučne in zabavne delavnice za otroke z namenom spodbujanja pozitivnega odnosa do okolja in narave.

* V dvorani balinček v Rogaški Slatini bo dopoldne drugi del mednarodnega Aninega turnirja v balinanju. Dogodka se udeležijo balinarji iz Slovenije in tujine. Zvečer bo pri gasilskem domu še gasilska veselica s srečelovom, zbrane bo zabaval ansambel Naveza.

* S športno-kulinaričnimi vsebinami bodo popoldne obeležili krajevni praznik na Virštanju. Sledila bo tradicionalna Virštanjska noč z ansamblom Toneta Rusa in Špelo Grošelj.