Sobota, 19. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Z dobrodelno akcijo Drobtinica bodo dopoldne zbirali prostovoljne prispevke v Slovenskih Konjicah, Ločah, Zrečah, na Stranicah, v Vitanju in Tepanju ter v Oplotnici.

* Zbor krajanov bodo dopoldne imeli v krajevni skupnosti Sojek – Kamna Gora, v kateri trenutno živi nekaj več kot 210 ljudi. Pod kozolcem pri igrišču v Sojeku bodo v družbi konjiškega župana Darka Ratajca govorili o aktualnih temah in občinskem proračunu za naslednje leto.

* V Slovenski Bistrici bo dopoldne brezplačni voden ogled ožjega mestnega središča, na katerem bodo udeleženci spoznavali zgodovino in razvoj mesta. Poseben poudarek bo na spoznavanju arhitekturnih spomenikov. Sprehod po mestu bodo sklenili še z ogledom Bistriškega gradu.

* V Slovenskih Konjicah se bo zbralo več kot 80 prostovoljk, ki delajo na Tom telefonu – telefonu za otroke v stiski. Po predavanju v dvorcu Trebnik si bodo ogledale še Žičko Kartuzijo.

* Društvo podeželskih žena Meta bo popoldne v kulturnem domu obeležilo 40 let delovanja.

* V Citycentru Celje bodo predstavili modne trende – dopoldne za otroke, popoldne pa ponovitev modne revije za odrasle.

* Nocoj bo v celjskem Narodnem domu koncert salonskega orkestra Lucky & The Pipes v spomin Srečku Cizlju.

* V Golovcu v Celju bo nocoj nastopila največja evropska Queen tribute skupina ob spremljavi 55-članskega simfoničnega orkestra.

* Modrijani in Poskočni muzikanti pa nocoj vabijo na tradicionalni oktoberfest Pr’ Pišek v Celju.

* Nocoj v Slovenskih Konjicah dobrodelni koncert prirejajo konjiški Lions klub, Lions klub vita in Leo klub. V Domu kulture bodo zapeli pevski zbori in učenci glasbene šole, prispevke pa bodo namenili za zdravljenje 2-letnega Luke iz Leskovca s spinalno mišično atrofijo.

* Ljubitelje alpak bo razveselila novica, da si lahko danes, na dnevu odprtih vrat ogledajo Alpaka ranč Slovenija. Ranč se nahaja v Lušečki vasi pri Poljčanah. Zelo so ponosni, da imajo tudi novorojenko, alpako Indy.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur pa nocoj prirejajo večer domoljubnih pesmi v izvedbi štirih uveljavljenih pevskih zborov.

* Dopoldne bo v okolici Slovenske Bistrice Vošnjakov pohod, tokrat že šesti.

* Na strelišču v Veleniku pri Slovenski Bistrici prireja slovenjebistriško Območno združenje slovenskih častnikov tekmovanje v streljanju z avtomatsko puško. Prijavljenih je kar 29 ekip ali 88 tekmovalcev, kar je največ, odkar prirejajo to tekmovanje.

* Regijsko gasilsko tekmovanje bodo ta konec tedna gostili v Slovenskih Konjicah. Jutri bo še tekmovanje za člane in starejše gasilce, ki se ga bo udeležilo še 900 gasilk in gasilcev.

* Na Mestnem trgu v Šentjurju bo dopoldne že 13. prireditev Bučn’ce, kjer se bo predstavilo 32 ponudnikov bučnih jedi in ostalih jesenskih pridelkov.

* Za zaključek planinske sezone bodo člani Planinskega društva Slovenske Konjice imeli kostanjev piknik. S parkirišča pred Kmetijsko zadrugo se bodo preko Škalc podali do Brinjeve gore in do Gostišča Zimrajh nad Zrečami, kjer jih bo čakal topel obrok, sledila pa bo peka kostanjev. Kostanjev piknik bo drevi tudi v konjiškem patriotu.

* Taekwondo klub Slovenske Konjice danes v konjiški športni dvorani organizira 1. Red Power taekwondo open 2019.

V Oplotnici oz. tamkajšnji športni dvorani Milenij pa bo danes že 14. Pokal občine Oplotnica v karateju.

* Še v Obsotelje in na Kozjansko. Srečanje starejših in težje gibljivih invalidov bo dopoldne v Kulturni dvorani v Rogatcu. Za otroke v Kulturnem centru Rogaška Slatina pripravljajo predstavo Pesmice s podstrešja, v Kulturnem domu Šmarje gledališko predstavo, prav tako v dvorani gasilskega doma Imeno, v Muzeju na prostem v Rogatcu pa gibalne urice.