Sobota, 19. januar – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Najboljši deskarji na svetu so zbrani na Rogli, kjer danes gostijo tekmo svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Skupno bo nastopilo 110 tekmovalcev iz 22 držav. Med kvalifikacijami in finalom bodo poskrbeli za pester program. Nastopili bodo pevka Alya in bobnarska skupina Laško. Nastopa pred domačimi gledalci in na strmini, ki jo zelo dobro poznajo, se veselijo tudi slovenski tekmovalci Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik.

* Na Treh kraljih tudi letos v organizaciji SSK Šmartno na Pohorju poteka tekmovanje za Smučarski pokal občine Slovenska Bistrica. Danes bo na vrsti druga od skupno štirih tekem. (Naslednji bosta še 16. februarja in 2. marca.)

* V Rogaški Slatini zvečer pripravljajo srečanje upokojenih delavcev Steklarne. Dogodek v tamkajšnjem Steklarskem hramu organizira sindikat Steklarne Rogaška.

* Otroška gledališka predstava Janko in Metka bo na ogled dopoldne v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici. Predstavo uprizarjata gledališka sekcija Blaže in Nežica ter Kulturno društvo Slomšek iz Slovenske Bistrice.

* Gledališka predstava Barillonova poroka bo na ogled nocoj v kulturnem domu Zgornja Polskava.

* Matineja za otroke bo dopoldne v kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Gledališče Kukuc bo uprizorilo predstavo Škratka Sladka.