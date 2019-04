Sobota, 13. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V dneh pred praznikom občine Kozje, proslavili ga bodo v četrtek, se bodo zvrstili različni dogodki. Danes dopoldne bosta mednarodni turnir v šahu in zaključek eko projekta na šoli v Lesičnem. Sklenili ga bodo z delavnicami o zeliščih. Popoldne še bo na Bučah tekma v streljanju z zračno puško.

* Na stadionu v Slovenski Bistrici bo dopoldne drugo izbirno tekmovanju mladine GZ Slovenije za uvrstitev na mladinsko gasilsko olimpijado, ki bo letos v Švici. To je pomemben dogodek saj bodo najboljši predstavljali našo domovino Slovenijo na tem elitnem tekmovanju. Tekmovale bodo najboljše Slovenske mladinske ekipe, ki so se uvrstile v zaključni krog tekmovanja. Od osmih nastopajočih ekip sta dve članici GZ Slovenska Bistrica to so mladinke iz PGD Oplotnice in mladinci iz PGD Slovenske Bistrice.

* Razstava »Cvetje, ki ne ovene« bo danes in jutri na ogled na Pragerskem, v šolski telovadnici. To bo že tretja velika razstava cvetja iz krep papirja, najlona in drugih materialov. Letos razstavlja več kot 70 razstavljavcev iz vseh slovenskih pokrajin. Sodelujejo tudi gostje iz Hrvaške.

*Popoldne bo pri konjiškem Župnijskem domu prvi festival čipk, ročnih del in umetnin ljudskega izročila. Poleg tega bodo na dogodku slikarji slikali na temo cvetja. Njihova dela bodo nato razstavili skupaj z zbirko pisanic, zbirko lutk punčk in mašnimi plašči.

* Na dvorcu Strmol v Rogatcu bo dopoldne vaja zaščite in reševanja. Ob občinskih gasilskih društvih bodo sodelovali še reševalci iz zdravstvenega doma in ekipe rdečega križa, policisti, reševalci s psi in občinski štab civilne zaščite.

* V sklopu turističnih prireditev Šentjurjevo 2019 bo na Zgornjem trgu celodnevni Šentjurjev sejem z izdelki domače in umetnostne obrti.

* Na tržnici Poljčane bo dopoldne velikonočna delavnica in degustacija lokalnih dobrot. Prireja Društvo zakladov Dravinjske doline.

* V Oplotnici bo danes velikonočni sejem s tradicionalnimi butarami. Do popoldneva bodo na grajski ploščadi razstavljali ponudniki od blizu in daleč.

* Praznik vina s salamijado bo zvečer v kulturnem domu v Bistrici ob Sotli. Z dogodkom bodo sklenili šempetrski praznik vina in salam, ki se mu letos prvič pridružuje ocenjevanje potic. Za zabavo bo poskrbel Grand kvintet.

* Vinogradniški ples in podelitev diplom ocenjevanja vin prireja Vinogradniško-sadjarsko društvo Poljčane

* V vrtcu Rogaška Slatina bo danes računalniški pokal Logo. Pokal organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije z namenom uvajanja najmlajših v računalništvo. Na tekmovanju bodo mladi nadobudneži iz vrtcev in prvega triletja osnovnih šol prikazali svoje znanje v programiranju s programom Logo.

* Maroltovo srečanje ali 39. območno srečanje odraslih folklornih skupin bo nocoj v domu kulture v Studenicah.

* Osnovna šola Vojnik danes gosti udeležence državnega osnovnošolskega prvenstva v športnem plezanju.

* V kulturnem domu Vojnik je nocoj na sporedu redni letni koncert Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren.

* V Centru alternative in ustvarjalnosti pa nocoj prirejajo Večer družabnih iger za populacijo do 30. leta starosti.

* Turistično društvo Vitanje v sodelovanju z občino, trško in vaškimi skupnostmi, Komunalo Vitanje ter ostalimi društvi v občini organizira čistilno akcijo. Čistili bodo ob glavnih in lokalnih cestah ter vodotokih.

* V vitanjski kulturni dvorani Centra Noordung bo drevi potekalo predavanje Davorina Karničarja z naslovom Življenje z gorami. Davorin Karničar je znan slovenski in svetovni alpinist in ekstremni alpski smučar. Vzpel se je na mnogo svetovnih gora, kot prvi na svetu pa je opravil vzpon in spust s smučmi z najvišje gore sveta Mount Everesta. Gostja predavanja bo Vitanjčanka Klara Kotnik Žvokelj, ki je magistrirala s področja kiparstva. Njeno magistrsko delo, ki je vezano na tematiko gora, bo predstavljeno v kratkem filmu.

* O vzgoji otrok v samostojne in odgovorne osebe bo nocoj v Slovenski Bistrici predaval specialni pedagog Marko Juhant. Predavatelja bodo gostili v Župniji v sklopu Jernejevih postnih večerov.