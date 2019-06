Sobota, 1. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Poljčanah slavijo občinski praznik, zato bo tam danes živahno: zjutraj se bodo ribiči pomerili na tekmovanju za ribiškega carja Poljčan. Dopoldne bo Poljčanski tek. V središču kraja pa bo dopoldne promenadni koncert domače godbe na pihala. Odprli bodo tudi razstavo malih pasemskih živali. Zvečer pa bo pod šotorom pri domu športa in kulture veselica z ansamblom Spev.

* Na Lipi v Štorah v počastitev občinskega praznika prirejajo balinarski turnir.

* Na celjski zvezdi bo dopoldne 6. dobrodelna tržnica s predstavitvijo lokalnih humanitarnih klubov.

* Popoldne bo 4. dan odprtih vrat vile in vrta Nekrep na Pragerskem – Druženje ob glasbi na okrasno-oskrbovalnem vrtu s človekoljubnimi nameni. Mladi vrhunski umetniki Renata Gračnar (sopran), Saša Fidler (mezzosopran), Bogdan Stopar (tenor), Mitja Krajnc (tenor), Neja Skrbiš (klavir) in Hana Nekrep (arhitektka) in likovno društvo Paleta pripravljajo sproščujoč program. Svoj umetniška znanja bodo delili za dober namen. Predstavili se bodo tudi prijatelji iz humanitarnih organizacij, iz OŠ Antona Ingoliča ter zanimivi gosti. Zbrane prostovoljne prispevke namenjajo deklici, ki je izgubila očeta.

* Dopoldne bo v Celju ‘Tek očkov’, namenjen očetom z otroki do 8 let. Izpred Planeta Tuš pa bodo startali kolesarji na 20. Tušev vzpon na Celjsko kočo, pohodniki pa se dobijo pri odcepu za Zagrad.

* Dopoldne bo v Celju pomladna zabava za družine pri Mišku Knjižku z naslovom Dežela lenuhov. Delavnice in predstave so brezplačne.

* Dan družin prirejajo dopoldne v Skupini Impol v Slovenski Bistrici. Otroci zaposlenih si bodo lahko ogledali delovna mesta staršev. Prirejajo tudi številne spremljevalne aktivnosti – športne igre, tekmovanja, ogled viličarja, ogled gasilskega avtomobila, napihljiva igrala, plesno animacijo in še kaj.

* Slavnostni koncert ob 40. letnici Moškega pevskega zbora Obrtnik, Slov. Bistrica – Polskava, bo nocoj v šolski telovadnici na Spodnji Polskavi.

* 168. literarni večer Jaz ‘mam en stari znucan koš bo drevi v Skomarski hiši na Skomarju. Gostja večera bo Marija – Rija Sekirnik iz Slovenskih Konjic.

* V Marijini kapeli v Novi Cerkvi danes odpirajo razstavo o kulturni dediščini kraja. Dogodek prirejajo v počastitev 50-letnice domačega turističnega društva.

* Planinsko društvo Slivnica dopoldne prireja spominski pohod Mateja Užmaha na Klemenčo jamo.

* V športemm parku v Rogatcu bodo popoldne športne igre. Med seboj se bodo pomerili predstavniki treh krajevnih skupnosti v Občini.