Sobna ciklama

Ciklami izberemo svetlel in hladen prostor, stran od peči in radiatorjev. Zalivamo jo previdno z mehko vodo. Zalijemo jo ob robo lončka, da ne bi zmočili gomolja, sicer bo prehitro zgnila. Ciklama potrebuje za svoje bogato cvetenje tudi hranilne snovi, ki jih v lončku že dolgo časa ni dovolj. Zato jo dognojujemo vsak drugi teden s tekočim gnojilom za cvetoče rastline.

Previdno je treba odstranjevati odrle cvetove in liste.

Po končanem cvetenju zgodaj spomladi, jo oskrbujemo še naprej. To pomeni, da jo še vedno zalivamo in dognojujemo, dokler se konec maja ne ogreje toliko, da jo lahko prenesemo na prosto. Še naprej jo redno zalivamo, vse do avgusta. Avgusta je čas, da jo presadimo. Lonček naj bo za 2 cm večji od prejšnjega. Ciklama bo kmalu po presaditvi začela z rastjo in z tvorbo novega cvetnega nastavka. Vse dokler jo ne prenesemo v sobo, jo dognojujemo v tedenskih presledkih. Ko jo prenesemo v sobo, gnojenje zmanjšamo na polovico, kar pomeni, da jo bomo vse do pomladi dognojevali le vsak drugi teden.

