Snežna odeja je odlično gnojilo za zemljo

Dobro je, če zemlja počiva pod snežno odejo. Sneg, v katerem je kar 90 odstotkov zraka, je nadvse dober izolator, ki zemljo ščiti pred prenizkimi temperaturami, hkrati pa ji zagotavlja primerno vlago. Ko se temperature pozimi znižajo, se procesi v zemlji začnejo umirjati. Mikroorganizmi so polno aktivni do temperature 8 °C, potem začne njihova aktivnost upadati, dokler se pri –21 °C povsem ne ustavi. Brez ustrezne izolacije, najboljša naravna izolacija je prav sneg, se temperatura zemlje zniža prej in do nižjih temperatur, zato se tudi aktivnost mikroorganizmov hitreje upočasnjuje.

Sneg poleg temperature zagotavlja primerno vlago, ki je za življenje v prsti odločilnega pomena. Proti koncu zime, februarja in marca, ko se narava začne počasi prebujati in potrebuje hrano in vlago za novo rast, je sneg še posebno blagodejen, saj je zaradi višjih temperatur življenje v zemlji bolj aktivno. Zato rek, da je sneg gnoj za siromake, še kako drži.