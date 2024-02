Sneg in led povzročila ‘epidemijo’ poškodb tudi v Celju in okolici

Zimske razmere. Močno so povečale obisk celjske urgence.

Poškodbe. Najpogostejši razlogi za obisk v času snežnih razmer.

Po tem, ko so med božično-novoletnimi prazniki zabeležili močno povečanje obiska Urgentnega centra Celje (UCC), se je obisk znatno povečal tudi sredi januarja, ko je celjske ulice pobelil sneg.

Zaradi zimskih razmer kar za polovico večji obisk celjske urgence

»Kirurški del urgentnega centra je v soboto in nedeljo, 20. in 21. januarja, skupaj obravnaval več kot 200 pacientov, od tega 120 pacientov zaradi poškodb, ki so nastale zaradi padca na snegu in ledu. Veliko poškodovanih pacientov je potrebovalo operativno zdravljenje nastalih poškodb,« je pojasnila Danijela Gorišek iz Službe za odnose z javnostmi in protokol v SB Celje. Če torej primerjamo tri konce tedna od 6. do 21. januarja, je bilo na zasneženi konec tedna, torej 20. in 21. januarja, v UCC obravnavanih skoraj 20 % več pacientov kot teden dni prej in približno polovica več kot pred štirinajstimi dnevi, je še dodala. Največkrat so pacienti poiskali pomoč zaradi zlomov zapestja ter zlomov in zvinov gležnjev.

Tako velik naval na urgentni center je na žalost, kljub temu da so v SB Celje poskrbeli za okrepitev ekip, podaljšal tudi čas čakanja na zdravstveno obravnavo. Več o tem, pa tudi o tem, kako tovrstne poškodbe preprečiti, pa lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan.