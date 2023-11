Smukači, tudi Celjan Martin Čater, opravili prvo dejanje

Za alpskimi smučarji, ki tekmujejo v hitrih disciplinah, je prvo dejanje v novi sezoni svetovnega pokala. Na novi progi v Zermatt/Cervinii so odpeljali prvega od predvidenih treh treningov pred tekmama, ki bosta v soboto in nedeljo. Martin Čater je zabeležil 30. čas med 82 tekmovalci – tako kot mnogi drugi pa tudi Celjan ni celotne proge odpeljal pravilno. Najhitrejši je bil Avstrijec Otmar Striedinger.

Zima 2023/2024, v kateri večjih tekmovanj ne bo, sicer prinaša trinajst smukov in osem superveleslalomov za svetovni pokal. Čater se je doslej med svetovno elito osemkrat uvrstil med najboljših deset, izstopa pa njegova zmaga v smuku v Val d’Iseru pred tremi leti.