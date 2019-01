Smučišče Celjska koča: Testirajo nov, zmogljivejši snežni top

Smučišče Celjska koča so začeli zasneževati v drugi polovici lanskega decembra, saj so nizke temperature že omogočale izdelavo kompaktnega snega. Kot pojasnjuje vodja hotela Celjska koča Gregor Bezlaj, so s kompaktnim snegom najprej zasnežili otroški poligon z vlečnim trakom ter nato polovico smučarske proge Celjska koča I. V mesecu novembru so otroški poligon razširi tako, da so pridobili še večjo površino za smučarje in sankače. Konec prejšnjega tedna so odprli celotno progo Celjska koča I, na testiranju pa imajo tudi nov top, ki lahko izdeluje sneg tudi pri višjih temperaturah.

Novosti pri vozovnicah in cenah

V letošnji sezoni so prešli na sistem ‘key card’, kjer se poleg smučarske karte plača še kavcija za vračljivo plastično karto. Dnevna karta za otroški poligon znaša en evro, s karto pa dobite še skodelico domačega čaja. Urne karte v letošnji sezoni vključujejo konzumacijo v višini enega evra, ki ga smučarji lahko porabijo na dan koriščenja smučarske karte v restavraciji hotela. »Menimo, da smo s ponudbo na trgu še vedno zelo konkurenčni,« je konkreten vodja hotela.

Lani smučanje skozi celotno sezono

Vreme v lanski sezoni žičničarjem na Celjski koči ni bilo najbolj naklonjeno predvsem v prvi polovici januarja ter manjši čas v mesecu februarju. Kljub temu so smučanje omogočili skozi celotno zimsko sezono, določen čas v zmanjšanjem obsegu, a so s tem, kar so imeli na voljo, zadovoljni. Priznavajo pa, da bi v primeru ugodnih vremenskih razmer bila sezona veliko boljša.

Cenik smučarskih vozovnic

Tip vozovnice Cena (EUR) Celodnevna odrasla 16 Nočna (3-urna) 10 Nočna (urna) 4* Otroški poligon dnevna (smučanje, sankanje) 1**

* Vključuje konzumacijo v višini 1 €.Ž

** Vključuje brezplačno skodelico čaja.