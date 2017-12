Smrečica, ki jo po praznikih posadimo na vrt

Morda se letos odločite za naravno smreko oziroma jelko. Tu je izbira ogromna. Še pred nekaj leti se nam niti sanjalo ni, da so nordijske jelke lepše kot naše in zato najbolj priljubljena božična drevesca, ki so jih s križanjem še bolj približali idealni praznični podobi. Če vztrajamo pri naših, imamo največkrat na voljo navadno smreko, navadno jelko, včasih pa se najde tudi kakšna košata omorika. V trgovinskih središčih je na voljo tudi kavkaška smreka, ki ima srebrnkast lesk, je košata, njene iglice ne odpadejo hitro in po navadi je dražja od drugih. Za praznične potrebe jih gojijo na plantažah, kjer jih že med rastjem režejo v pravilno stožčasto obliko.

Že nekaj let za okoljsko ozaveščene prodajajo tudi smreke v loncih, ki naj bi jih po praznikih lahko posadili na vrt ali kam drugam. Težava je v tem, da so te smreke izkopane iz nasadov, njihove korenine pa obrezane in stlačene v lonec. Za te smrečice je najugodnejša temperatura od 18 do 20 stopinj. Predvsem pa ne marajo centralno ogrevanih prostorov in bližine radiatorja ali plinskih peči, saj bodo hitro začele odmetavati iglice. Lepo bodo rasle tudi na balkonu ali terasi, poskrbimo pa, da bodo korenine zaščitene pred mrazom, tako da lonec ovijemo v juto ali kaj podobnega. Smreka ima rada vlago, zato potrebuje zalivanje. Vseeno pazimo, da korenine ne bodo preveč namočene.