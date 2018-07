Šmartinsko jezero: 150 tisoč evrov za obnovo skakalnic

Podjetje VOC Celje je začelo s projektom ureditve skakalnic na Šmartinskem jezeru. Kot pojasnjujejo na Mestni občini Celje, bodo s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na Šmartinskem jezeru zgradili novo skakalnico, drugo pa bodo obnovili. Hkrati bodo postavili še tribuno za gledalce, trampolin in servisni objekt. Projekt je ocenjen na dobrih 150.000 evrov, tretjino od tega bodo zagotovili iz proračuna. Skakalnici naj bi, tako pravijo na občini, zagotovo prispevali k večjemu število obiskovalcev Šmartinskega jezera, pestrejši športno-rekreacijski ponudbi, oživitvi podeželskega zaledja in med drugim tudi k večji prepoznavnosti regije. Z deli naj bi zaključili do konca septembra.