Šmarski Argo zdaj tudi v knjižni obliki

Projekt Šmarski Argo je zaživel tudi v knjižni obliki: Šmarske (pos)rečenice so ob občinskem prazniku dostavili v vsak šmarski dom.

V času prvega vala koronavirusa, ki je zelo prizadel občino Šmarje pri Jelšah, sta Šmarčana Janez Čakš in Žiga Petek ustanovila Facebook skupino Šmarski Argo. Šmarčane sta povabila, da v njej objavljajo zapise v šmarskem narečju.

V težkih časih povezala Šmarčane

“Ideja je v najinih glavah zorela že dlje časa, ko pa je koronakriza zajela naše kraje, sva si rekla, da je pravi čas. Tako sva ustanovila Facebook stran Šmarski Argo. Število članov je začelo hitro rasti, skupina je rasla in v tistih kriznih časih povezala ljudi ter obogatila naše kulturno izročilo, to je naše narečje,” je za Radio Rogla povedal eden od ustanoviteljev Žiga Petek.

Zahvala občanom

Hudomušni zapisi v šmarskem narečju so zdaj zaživeli tudi v knjižni obliki. Ob pomoči Občine Šmarje pri Jelšah so namreč izdali knjižico Šmarske (pos)rečenice in jo ob prazniku občine pred dnevi poslali vsem gospodinjstvom v občini. Citate članov Facebook skupine so prevedli tudi v knjižni jezik, knjižico pa popestrili še s turističnimi znamenitostmi šmarske občine in zemljevidom.

“Knjižica je zahvala in nagrada občanom, da smo zdržali in preživeli krizne čase,” je povedal Žiga in dodal, da so po izdaji knjižice dobili zelo lepe odzive, še posebej od ljudi, ki na Šmarskem ne bivajo več. Ker je nekaj knjižic še ostalo, bodo na Facebooku v teh dneh objavili, kako jo je mogoče dobiti.

Ohranjajo del izjemne dediščine

“Stopili smo skupaj, povezali preteklost s sedanjostjo ter tako ohranili del izjemne šmarske dediščine, ki bogati vsakdanji utrip naše občine. Zahvaljujem se Janezu Čakšu in Žigi Petku, ustanoviteljema Facebook skupine Šmarski Argo in pobudnikoma izdaje knjižice, ter vsem, ki so sodelovali in pomagali pri izdaji.

Šmarski Argo, šmarska govorica je naša, je del identitete naših krajev, ki jo oblikujemo s svojo srčnostjo. Bodimo ponosni. Mi smo Šmarje,” je v priloženem posvetilu občanom zapisal župan Matija Čakš.

(N. K., Foto: Občina Šmarje pri Jelšah in Šmarski Argo)