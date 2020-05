Šmarski argo: »Čist teprava govorica, čist tepravih Šmarčanov!«

Znan slovenski pregovor pravi: »Vsaka vas ima svoj glas!« Narečja zlasti v dobi interneta in moderne tehnologije vseskozi predstavljajo veliko bogastvo naše dežele.

Res je, da smo majhni, a smo bogatejši za kar petdeset vrst narečij, ki se združujejo v sedem narečnih skupin širom Slovenije. V času korona krize je na družbenem omrežju Facebook in Instagram zaslovela zasebna skupina Šmarski argo, ki te dni postaja prava senzacija. Skupino »čist tepravih Šmarčanov« sta ustanovila prijatelja Žiga Petek in Janez Čakš. Ustanovitelja pravita: »Šmarsko narečje čutiva in dojemava kot materinščino, sicer pa je ideja za nastanek skupine bila prisotna že nekaj časa. Ko pa je koronavirus preplavil naš kraj, sva sklenila, da je skrajni čas, da idejo udejaniva. Tako je ‘gratala’ skupina Šmarski argo. S tem sva hotela domačine razvedriti in povezati v težkih časih.« Namen skupine je ohranjati in negovati šmarsko narečje, predvsem pa povezovati Šmarčane, ob vsem tem pa skrbeti za dobro voljo. Ustanovitelja rada pritrdita, da navdiha za fraze in rekla ne zmanjka, saj ga črpata iz vsakdanjega življenja. V skupini, katere število iz dneva v dan narašča, se večkrat oglasi tudi sam župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš. Tako skupina šteje že skoraj 3000 članov. Ob koncu pa, kot se ‘ta tepravo’ Šmarčanko spodobi: »Tau je tau, fsi za Šmarje, Šmarje za fse!« (Zala Plevnik)