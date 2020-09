Šmarska zdravnica Aurora Nassib: “Epidemije se spominjam z bolečino”

Aurora Nassib je tista zdravnica, ki je v pomladnih mesecih med epidemijo novega koronavirusa v Šmarju pri Jelšah koordinirala delo med zdravstvenim domom in domom za ostarele.

Poletje in z njim dopustniški počasi maha v slovo. Kje ste vi počitnikovali in si polnili baterije za nove delovne izzive?

Že vrsto let dopust preživljamo v turističnem kampu na Hvaru. Zame je to kot drugi dom, tam se res sprostim, odklopim in se napolnim z novim elanom. Je pa res, da je bilo letošnje poletje zaradi Covida-19 drugačno kot sicer.

Kako pa še sicer čez leto ob naporni zdravniški službi poskrbite za sprostitev?

Čez leto velikokrat zanemarim sprostitev, ker me tempo službe ter domače obveznosti precej okupirajo. Pa vem, da to ni prav. Me pa najbolj sprostijo sprehodi s hčerkama in psičko. Poskusila sem s solo petjem, a je žal vmes posegla korona. Rada pogledam dober film doma ali v kinu in prebiram knjige. Sprošča me tudi druženje s prijatelji. Sicer pa zelo rada tudi potujem.

Epidemija koronavirusa je spomladi zelo zaznamovala vaše zdravniško delo. Koordinirali ste delo zdravstvenega osebja v Domu za ostarele v Šmarju pri Jelšah, kjer so bile razmere še posebej kritične? Kaj vam je predstavljalo največji stres?

To obdobje je bilo res stresno, pa ne le zame, ampak za vse nas. Takrat smo spremljali razmere v Italiji in se bali, da bomo enakega scenarija deležni tudi pri nas. In virus je najhuje prizadel prav Šmarje pri Jelšah in tamkajšnji Dom za ostarele, zato so to območje nekateri poimenovali slovenski Wuhan. V začetku smo zelo malo vedeli o virusu, kako točno se kaže okužba, kako se prenaša, nismo imeli dovolj zaščitne opreme, navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa so bila v začetku skopa oziroma jih skoraj ni bilo. Morali smo se znajti sami in organizirati delo tako, da je bilo varno za zaposlene in čim bolj dostopno za ljudi. Ves čas je bil prisoten strah, da bo okužba prišla med zaposlene v zdravstvenem domu in da bomo potem okužili še svoje domače.

V Domu za ostarele Šmarje pri Jelšah smo zagotovo bili najhujšo bitko. Prvi dnevi in tedni so bili grozljivi, število okuženih je naraščalo, zbolevali so zaposleni, zbolela sta tudi dva naša zdravnika, primanjkovalo je zaščitne opreme, primanjkovalo je kadra. Tega obdobja se še vedno spominjam z veliko bolečino. A najbolj pomembno je, da smo zmogli premostiti te kritične razmere. In to s sodelovanjem, vztrajnostjo požrtvovalnostjo mnogih ljudi. Zame največja klofuta pa so bili potem očitki o seznamih odpisanih starostnikih in seznamih smrti.

Kakšne so razmere v šmarskem Domu za ostarele danes?

Zaenkrat je stanje mirno. In res si želim, da bi tako tudi ostalo.

Če se bodo razmere glede novega koronavirusa jeseni in pozimi znova zaostrile – kako ste pripravljeni?

V pripravljenosti smo pravzaprav ves čas. Še vedno izvajamo triažo, uporabljamo zaščitno opremo, preglede infektivnih pacientov izvajamo v kontejnerju pred Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. Prav tako izvajamo številne druge preventivne ukrepe. Če se bodo razmere res zaostrile, pa bomo naše delo seveda prilagodili potrebam. Če smo zmogli spomladanski zalogaj, bomo zmogli tudi jesenskega. V to sem prepričana.

Pozivi k upoštevanju preventivnih ukrepov se vrstijo že več mesecev. Kaj bi sporočili tistim, ki jih ignorirajo?

Takšno obnašanje se mi zdi neodgovorno, predvsem do ranljivih skupin.

Kako vi in vaša družina skrbite, da zmanjšate tveganje okužbe s Covid-19?

Tako, da upoštevamo navodila, uporabljamo zaščitne maske, razkužujemo roke in se izogibamo večjih druženj.

Pa zvrtiva kolo časa nazaj, v čas vašega otroštva. Gospa Aurora, ste bili živahen otrok?

To bi morali pa moje starše vprašati. Mislim, da sem bila kar živahna. V času mojega otroštva smo otroci dneve preživljali zunaj, na igrišču ali travniku, družili smo se s prijatelji. Povsem drugače kot današnji otroci in mladostniki.

Kako se je porajala odločitev za zdravniški poklic? Vas je navdušil oče?

V bistvu sem vedno govorila, da jaz nikoli ne bom zdravnica. Zato, ker je bil oče zaradi zdravniškega dela zelo pogosto odsoten z doma. Želela sem postati učiteljica, zato sem vpisala študij angleščine in geografije. Ampak sem si kasneje premislila in na koncu sem vseeno končala v medicini. (smeh)

Specializirali ste iz družinske oziroma splošne medicine. Zakaj ste izbrali to specializacija?

Za to specializacijo me je navdušil oče, ko sem bila na kroženju v njegovi ambulanti. Opazovala sem odnos med bolnikom in zdravnikom, ki se razvije v ambulanti družinske medicine. To me je navdušilo. V bolnici redko vzpostaviš tako pristen stik in medsebojno zaupanje. (Intervju v celoti preberite v današnji izdaji Rogaških NOVIC)

