Višje sodišče v Celju je potrdilo prvostopenjsko odločitev sodišča v tožbi Golf kluba Jelšingrad proti Občini Šmarje pri Jelšah: zahtevek golf kluba po izplačilu 1,65 milijona evrov ni utemeljen.

Spomnimo, da je junija lani tako odločilo že Okrožno sodišče v Celju, nakar se je tožeča stranka pritožila. Višje sodišče je pritožbo februarja z izrekom sodbe zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Iz izreka sodbe izhaja, da mora tožeča stranka sama kriti svoje pritožbene stroške, občini kot toženi stranki pa povrniti pritožbene stroške, so sporočili s šmarske Občine.

Spomnimo, da so sodni postopki v zadevi igrišča za golf pri dvorcu Jelšingrad trajali celo desetletje. Predstavniki golf kluba so šmarski občini očitali, da si je ob prekinitvi najemne pogodbe za zemljišča okoli dvorca pridobila finančno korist, za kar so zahtevali milijonsko odškodnino. (NK)