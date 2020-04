Šmarje pri Jelšah: v domu upokojencev okuženih že 172 stanovalcev in zaposlenih

V šmarskem domu upokojencev za posledicami koronavirusne bolezni doslej umrlo 25 stanovalcev – to je največ smrtnih žrtev v državi.

V šmarskem domu upokojencev je po poročanju STA okuženih že 172 stanovalcev in zaposlenih. Za posledicami koronavirusne bolezni je doslej umrlo že 25 stanovalcev, vsi so imeli še druge pridružene bolezni.

S tako visokim številom smrtnih žrtev se občina Šmarje pri Jelšah uvršča v slovenski vrh. Župan Matija Čakš je v pogovoru za Radio Rogla poudaril, da so vse smrtne žrtve v občini v tamkajšnjem domu upokojencev, kjer je najbolj ogrožena populacija.

“Vse se je naredilo, da do okužbe sploh ne bi prišlo , a zgodil se je ta črni scenarij. Zaposleni se vseskozi trudijo, delajo 13 ur na dan, da oskrbovancem omogočijo karseda dobre pogoje bivanja. Treba je tudi vedeti, da je ta populacija je najbolj občutljiva na vse okužbe, ne le na koronavirus in bi verjetno reagirala podobno tudi ob drugih okužbah,” je dejal župan, sicer tudi doktor veterinarske medicine. Dodal je, da je stanovalcem, svojcem in zaposlenim že od začetka izbruha na voljo psihološka pomoč.

Zaposleni so izčrpani

V domu je nastanjenih okoli 190 starejših, zanje skrbi približno 100 zaposlenih, ki so že zelo izčrpani. Direktorica doma upokojencev Gordana Drimel je v petek sporočila, da nujno rabijo pomoč zdravstvenih delavcev. Preko koordinacijske skupine so se obrnili po pomoč na vse zdravstvene organizacije in zdravstvene delavce v okolici in širše.

Prav tako že nekaj časa iščejo pomoč za čiščenje prostorov, vendar jim čistilnega servisa, ki bi prevzel del nalog, ni uspelo najti.

V domu se še vedno z vsemi preventivnimi ukrepi borijo za zamejitev širjenja okužbe. Tako so v petek znova izvedli dezinfekcijo s hladnim zamegljevanjem. Še naprej dnevno spremljajo zdravstveno stanje tako stanovalcev kot zaposlenih. Pri najmanjšem sumu na okužbo odvzamejo brise tako stanovalcem kot zaposlenim.

40 stanovalcev štejejo za ozdravele. Tudi stanje večine drugih okuženih je za zdaj stabilno. Devet stanovalcev je na zdravljenju v celjski bolnišnici. Nekaj stanovalcev pa se je iz bolnišnice že vrnilo v domsko oskrbo. Prav tako so se na delo vrnile štiri zaposlene.

(Nina Krobat)