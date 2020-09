Šmarje pri Jelšah: Slovesnost v znamenju zahvale za trud pomladi

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa je slovesnost ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah namesto konec junija potekala prejšnji petek. Tudi tokrat so morali upoštevati navodila NIJZ, zato so dogodek izvedli v športni dvorani pri OŠ Šmarje pri Jelšah.

Osrednji del prireditve je minil v izročitvi denarne nagrade, priznanja občine in posebnih priznanj župana, priznanja je v imenu države podelila še državna sekretarka. S posebnimi priznanji se je Občina Šmarje pri Jelšah zahvalila institucijam, ki so se s svojim delom zelo izkazala v času najhujše zdravstvene krize, ki jo je povzročil novi koronavirus. Župan Matija Čakš je ob sodelovanju podžupanje Nine Petek Anderlič in podžupana Jožeta Misje posebna priznanja izročil Zdravstvenemu domu Šmarje pri Jelšah, Domu upokojencev Šmarje in štabu Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah. Štab civilne zaščite je v marcu in aprilu skrbel za občane, ki niso mogli sami do hrane in za nabavo zaščitne opreme.

V zahvali za prejeto priznanje je vodja štaba Alojz Stoklas izpostavil odlično sodelovanje z občinsko upravo, člani štaba in prostovoljci, ki so bili v velikem številu pripravljeni pomagati. Prostovoljcem se je zahvalila tudi direktorica šmarskega doma upokojencev Gordana Drimel, ki je izpostavila, da so »sredi marca stopili v vojno z nasprotnikom, ki ga nismo poznali. Z velikim davkom smo v vojni zmagali, kar ne bi bilo mogoče brez ekipe mojih sodelavcev, ki se niso ustrašili dela v nevarnih razmerah. Zahvala gre tudi ekipi Zdravstvenega doma, reševalcem, zunanjim sodelavcem, prostovoljcem, hvala županu, civilni zaščiti, Sergeji Javornik«, je bila čustvena Drimlova. Direktorica ZD Šmarje Jasna Žerak je menila, da bi »priznanje z veseljem vrnila, če bi lahko čas zavrteli nazaj v začetek letošnjega leta in bi živeli normalno kot do tedaj«. Za odlično ukrepanje med krizo se je zahvalila vladi, »županu šmarske občine, ki je bil prvi vojak v tej vojni, vsem občanom, ki so nam pomagali, tudi s hrano, ali dobro mislijo, zahvala gre vsem odličnim sodelavcem, brez katerih te krize ne bi mogli premagati«. Priznanje občine Šmarje pri Jelšah za letošnje leto je prejela družina Čokl iz Zibike, katere člani so na različne načine že vrsto let vpeti v delovanje društev in krajevne skupnosti Zibika. Ob 140-letnici delovanja je denarno nagrado prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Šmarje pri Jelšah.

Več o dogajanju na slavnostni seji pa v petkovi tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)

