Prejšnjo nedeljo so v Šmarju pri Jelšah pripravili že 14. po vrsti prireditev Pozdrav vinu, na kateri so nazdravili vinu letnika 2019. Na prireditvi, ki je potekala dobršen del sicer prijetne nedelje, se je dogajalo še precej več. Prireditev so družno organizirali Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, Turistično društvo Šmarje pri Jelšah, Zavod TŠM in šmarska občina. Oglejte si nekaj foto utrinkov, ki jih je posnel Foto klub Šmarje.

