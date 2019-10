Šmarje pri Jelšah: Popravek proračuna sprejet z enim glasom večin

Devet članic in članov šmarskega občinskega je glasovalo za rebalans proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019, osem jih je bilo proti.

Župan je uvodoma pojasnil, da so se morali za popravek proračuna in zadolževanje odločiti iz nekaj razlogov. Prvi je vsekakor neuspel poskus prodaje zemljišč okoli Jelšingrada, saj so iz te prodaje v proračunu pričakovali skoraj milijon in pol evrov. Druga težava se je zgodila, ker iz evropskih skladov letos ne bodo dobili pričakovanih sredstev za dva projekta, ki so ju izvedli in morajo stroške tudi plačati. Iz državnega proračuna še niso dobili obljubljenih sredstev iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin. Kot je dejal Matija Čakš, imajo sklep o nekaj več kot 630 tisoč evrih (polovico vračljivih in polovico nevračljivih), a sklep še ni podpisan, pričakujejo pa ta sredstva v prihodnjem letu.

Za cesto manj, a prej Še ena zadeva je pomembna za predlog popravka proračuna in najetje kredita. Gre za obnovo ceste proti Svetemu Štefanu, ki so jo po prvotnem načrtu nameravali financirati v treh letih, toda podjetje GIC Gradnje je cesto obnovilo v enem letu in za tretjino nižjo ceno od pričakovane. A to je pomenilo, da je stroške projekta potrebno poplačati prej, kot je bilo načrtovano. Vsi ti dogodki so vplivali na znižanje prihodkov za 13,9 odstotka in odhodkov za 6,2 odstotka in najetje kredita v višini 1.300.000 evrov. Prihodki občinskega proračuna za leto 2019 bodo tako znašali 10.484.379 evrov, odhodki 11.567.555 evrov. Za tekoče odhodke in tekoče transfere predlagajo 6.444.969 evrov, za investicije pa 5.122.586 evrov. Številke popravka proračuna je predstavila vodja Oddelka za finance mag. Bernarda Žvorc in povedala, da so se za popravek odločili šele po tem, ko so poiskali vse možnosti varčevanja v obstoječem proračunu. O zadolževanju je povedala, da je občina Šmarje pri Jelšah zadolžena 332 evrov na prebivalca in s tem zasedajo 108 mesto med slovenskimi občinami, ki so povprečno zadolžene za 414 evrov na prebivalca. Z novo zadolžitvijo bo šmarska občina zadolžena za 438 evrov na prebivalca in bo na predvidenem 71 mestu.

Dodajmo, da je bilo pred glasovanjem nekaj pripomb članov sveta, zakaj ne smejo razpravljati, a so nato vendarle povedali svoje mnenje. Menili so, da ni potrebno načrtovati prodaje občinskega premoženja, za katerega se že vnaprej ve, da ga bo skoraj nemogoče prodati. S tem se je strinjal župan in dejal, da takšnih prodaj v novem proračunu ne bo. (Jože Strniša)