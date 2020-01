Šmarje pri Jelšah: Ob prazničnem zaključku leta ponovno pripravili žive jaslice

Na božični večer so se na ploščadi kulturnega doma odvijale zdaj že tradicionalne žive jaslice. Šmarje pri Jelšah se je v hipu spremenilo v čisto pravcato Betlehemsko pravljico.

Po dveh letih premora so v Šmarju ponovno uprizorili ter zaigrali svetopisemske prizore rojstva Jezusa Kristusa. Pri izvedbi pravljičnega dogodka je sodelovalo več kot 70 vernikov s Tomažem Stiploškom na čelu. Dekan župnije Tadej Linasi je v svojem nagovoru prijazno pozdravil vse zbrane, pri tem pa se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri sami izvedbi. Rdečo nit je skozi zgodbo pletla družina Golež, pri tem pa nas opomnila na pravšnji pomen božiča. Vsi nastopajoči so nas popeljali po slavnih svetopisemskih prizorih in med množico ljudi razširili dobro voljo in občutek skromnosti. Šmarje pri Jelšah je vseskozi dajalo pridih znamenitega mesta Betlehem. Dogajanje sta popestrila otroški pevski zborček Angelčki ter vokalna skupina Amani pod taktirko Grete Galuf Pezdevšek. Manjkale pa niso niti prave oz. žive živali. Večer je bil poln božične radosti in medsebojne povezanosti. (Zala Plevnik)