Šmarje pri Jelšah: Ob koncu leta so se zabavali z Mambo Kingsi

Prišel je čas, ko smo letu 2019 pomahali v slovo, zato je bilo ob koncu prav, da se ga zapečati v stilu, obdani z dobrimi ljudmi, s pozitivo, zabavo, toplino in glasbo. Tako se je na ploščadi pred KD v Šmarju pri Jelšah odvijalo slovesno obarvano Predsilvestrovanje.

Organizator dogodka Zavod TŠM je postregel z zagotovljeno dobro voljo, s programom tako za otroke kot tudi za odrasle. Predstavnica Zavoda TŠM Špela Žaberl je v uvodni besedi predstavila celoten potek dogajanja. Ob 18.30 je sledil nastop fantastičnega čarodeja Sama Sebastiana, ki je humorno osvojil otroško publiko. Vseskozi ni manjkalo ponudnikov dobrot in ‘kuhančka’, kot so Gostilna Krpan, Pivnica Lipnik in Hiša vin Emino. Zvezde večera pa so vsekakor bili odlični Mambo Kingsi, ki so z glasbo med ljudi vnesli veselje in poskrbeli za pravcato zimsko ‘vročico’. Seveda pa predsilvestrovanja ni brez povelja župana Matije Čakša. Vsem zbranim je s svojim voščilom polepšal večer. Nedvomno je decembrsko Šmarje postalo zares čarobno. Skozi ves praznični mesec je bilo čutiti dobro energijo in radost. (Zala Plevnik)