Šmarje pri Jelšah: Med obolelimi tudi osem veterinarjev

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah je zaradi koronavirusa oslabljena za osem veterinarjev, ki imajo pozitiven rezultat testiranja. Na terenu s preostalimi razpoložljivimi veterinarji opravljajo nujne veterinarske posege, na Veterinarski postaji Tačka v Šentjurju pa je možno dobiti tudi hrano in ostalo opremo za živali.

“Po izbruhu pandemije COVID 19 smo v vseh naših enotah povzeli vse zaščitne ukrepe za obiskovalce in zaposlene. Ena izmed veterinark je bila povabljena, da pelje otroka na odvzem brisa, preventivno pa so na njeno željo opravili tudi testiranje nje same, kljub temu, da ni kazala znakov okužbe. Otrok je bil negativen, sama pa je imela pozitivno okužbo, torej, še preden je dejansko zbolela. V drugem podobnem primeru je test pri otroku pokazal okužbo, zato sta šla tudi starša v izolacijo, po dveh dneh sta zbolela tudi sama. Ko se je na našem območju pojavil pozitiven izvid testiranja, smo v samoizolacijo poslali vse sodelavce, ki bi potencialno lahko imeli kakršen koli stik s skupino, v kateri se je gibala okužena oseba,” nam je zaupal direktor Veterinarske postaje Tačka, ki združuje enote v Šmarju pri Jelšah, v Rogaški Slatini, v Kozjem in pa Veterinarsko bolnico v Šentjurju Tomi Rumpf.

Po besedah Rumpfa so takoj po potrjeni okužbi v vseh enotah izvedli dezinfekcijo prostorov in naprav, saj tako v ambulantah kot na maloprodajnih mestih sprejemajo zveste komitente in lastnike živali.

“Že pretekli petek, smo zaradi varnosti zaprli poslovalnico v Rogaški Slatini in od nedelje dalje izvajamo samo nujne veterinarske posege. Trenutno od vseh enot dela le Veterinarska bolnica Šentjur od 8 do 17. ure, kjer lahko stranke kupijo vso potrebno hrano in opremo. Za zagotavljanje nujne veterinarske pomoči imamo trenutno štiri veterinarje, ki opravljajo dežurstva, tako da delo v dogovorjenih obsegih poteka nemoteno.” je dejal direktor Rumpf in ob tem dodal, da trenutno razpolagajo z dovolj lastne zaščitne opreme, kot so maske, rokavice in razkužila, ki jih delavci tudi striktno uporabljajo.

“V celoti sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodilom drugih pristojnih institucij. Vse so potrdile, da smo že v obdobju testiranj naših zaposlenih poskrbeli za vse razpoložljive preventivne ukrepe. Tudi danes sledimo nacionalnim navodilom in naslednji teden se bomo prilagodili režimom, ki bodo veljali v Republiki Sloveniji. Za nas je na prvem mestu zdravje ljudi in živali, zato smo v skladu s stroko, navodili in odgovornim ravnanjem vse aktivnosti podredili nacionalni politiki izvajanja zaščitnih ukrepov in protokolom za čim prejšnje reševanje pandemične situacije,” še zaključuje Rumpf. (Karmen Cvirn)

