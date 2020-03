Šmarje pri Jelšah: koronavirus tudi v domu upokojencev

Okužba s COVID-19 je potrjena pri zaposleni v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, bolezenski znaki so se pojavili pri eni stanovalki.

Rezultati testiranja 23 od odvzetih brisov zaposlenih so pokazali, da je ena zaposlena okužena s COVID-19, ostali so negativni.

Kot smo poročali, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) brise vsem zaposlenim odvzel v ponedeljek. Za to so se odločili, ker so se v nedeljo pri eni od zaposlenih pojavili blažji bolezenski znaki. Pri tej okužbe niso potrdili, so pa zdaj virus zdaj odkrili pri zaposleni, ki sploh nima nobenih bolezenskih znakov. Tudi danes se počuti dobro, je za Radio Rogla povedala direktorica doma Gordana Drimel.

Brez znakov okužbe

Delavka, pri kateri je bila potrjena okužba, v preteklih dneh ni kazala nobenega znaka okužbe, ne povišane telesne temperature, prehlada ali kakršnega koli slabega počutja. Kot je za Radio Rogla povedala direktorica doma Gordana Drimel, se tudi danes počuti dobro.

In prav to je zanjo najbolj zaskrbljujoče, saj okužbe očitno pri nekaterih potekajo povsem brez znakov.

“Če bolezen poteka asimptomatsko, smo v veliki nevarnosti. Mi vsem zaposlenim vsako jutro in večkrat dnevno merimo temepraturo, preverjamo druge bolezenske znake … Pozitiven tes nas je šokiral. Menim, da so stvari šle že zelo daleč.”

90-letna oskrbovanka v izolaciji

Danes ponoči so se bolezenski znaki pojavili pri 90-letni oskrbovanki, ki so jo po navodilih dežurnega zdravnika takoj izolirali in je pod zdravniškim nadzorom. Direktorica Gordana Drimel pravi, da je gospa tudi sicer pogosto obolevala za respiratornimi okužbami. Ostali stanovalci se počutijo dobro in je zanje ustrezno poskrbljeno.

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah že od pojava koronavirusa v državi izvajajo vse ukrepe po navodilih pristojnih služb. Tako so tudi takoj po prejemu obvestila o potrjeni okužbi izvedli vse ukrepe po navodilih dežurnega epidemiologa.

Zaposlene, ki so bili v neposrednem stiku z uslužbenko, pri kateri je bila okužba potrjena, so poslali domov, na vseh oddelkih pa začeli stanovalce pogosteje opazovati in jim meriti telesno temperaturo.

