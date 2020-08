Šmarje pri Jelšah: koronavirus spet v Domu upokojencev

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah so ponovno odkrili koronavirus. Odkrili so ga pri eni od stanovalk na negovalnem oddelku.

Stanovalko so obravnavali v celjski bolnišnici zaradi zdravstvenih težav, ki sicer niso kazale na okužbo s koronavirusom. Ob rutinskem testiranju so odkrili, da je okužena s koronavirusom. Premestili so jo v ljubljansko infekcijsko kliniko, njeno zdravstveno stanje pa je zaradi osnovne bolezni resno.

Kot so sporočili iz Doma upokojencev, so takoj izvedli vse protokole v skladu z navodili. V soboto so vzeli brise 27 stanovalcem in 6 zaposlenim, vsi so bili negativni.

“Danes so že bili odvzeti brisi pri 33 zaposlenih, ki so bili v zadnjem mesecu v kontaktu s pozitivno stanovalko. Vsi zaposleni se počutijo dobro in ne kažejo nikakršnih znakov okužbe.

Po navodilih epidemiološke službe do prejema rezultatov, ki jih pričakujemo v večernih urah, ostajajo vsi predvideni protokoli tako pri stanovalcih kot zaposlenih.

Prav tako ostaja poostreno spremljanje zdravstvenega stanja tako pri stanovalcih kot zaposlenih in odvzem brisov pri vseh odstopanjih, ki bi lahko kazala na možnost okužbe.

Za vse informacije za svojce smo na razpolago na ustaljenih telefonskih številkah,” so sporočili iz Doma.

Izvor okužbe še ni znan

Kdaj in kako je do okužbe prišlo, za zdaj ni znano, so sporočili iz Doma. V zadnjem mesecu je sicer bila stanovalka trikrat obravnavana v zdravstveni ustanovah.

V Domu poudarjajo, da so izvedli vse predvidene protokole v skladu z navodili. Stanovalke, s katerimi je bila nameščena v sobi, so bile premeščene v sivo cono, prav tako je v sivo cono spremenjen celoten negovalni oddelek, kjer je stanovalka bivala. Sostanovalke v sobi in nihče od stanovalcev na tem oddelku ne kažejo znakov okužbe.

Po navodilih epidemiološke službe so stanovalci nameščeni v svojih sobah, odpovedani so vsi obiski pri stanovalcih in vse skupinske aktivnosti, uvedeno je še dodatno poostreno spremljanje zdravstvenega stanja tako pri stanovalcih in zaposlenih ter takojšnje jemanje brisov.

V petek in soboto se je sestal domski krizni štab, prav tako so bile obveščene pristojne institucije ter ministrstvi za zdravje in za delo.

“Glede na izide testov se bo aktivirala rdeča cona. Na podlagi tega se bodo načrtovali dodatni ukrepi za nadaljnje postopanje in aktiviran širši krizni štab, če bo potrebno.

Vse svojce in stanovalce bomo sproti obveščali o vseh nadaljnjih postopkih. Za vse informacije smo na razpolago na ustaljenih telefonskih številkah,” so še dodali v Domu upokojencev. (N. K.)