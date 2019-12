Šmarje pri Jelšah: Koncert Big banda Šmarje z gostjo Evo Hren

Vsako leto, tik pred božičnim časom Big band Šmarje pri Jelšah prireja zdaj že tradicionalni koncert z mikavnimi glasbenimi gosti. Letos je večer poln dobre glasbe gostila slovenska umetnica, pevka in profesorica kitare Eva Hren.

Šmarski big bandovci so nam pod vodstvom Bojana Logarja postregli z obilico jazza, bluesa in swinga. V večer poln občutka za glasbo in dušo so ponosno obogatili z legendarnimi pesmimi, kot so: Gonna fly now, Fly me to the moon, Nad mestom se dani … Vsekakor so zaigrali venček, prepleten z božičnimi pesmimi. V magičnem večeru ni manjkalo ‘dobre muzike’, kot pravi voditeljica dogodka, pristna Katja Žolgar. Vrhunec večera je bila vsestranska Eva Hren, letošnja zmagovalka Slovenske popevke. Med publiko je s svojim petjem in žarom v očeh prinesla radost in veselje. Presenetila nas je tudi z igranjem kitare, ki jo sicer poučuje ter s publiko akustično zapela ljudsko pesem Bliz’ Triglava. (Zala Plevnik)