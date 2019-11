Šmarje pri Jelšah: Kaj lahko občina stori za razvoj podjetništva?

Občina Šmarje pri Jelšah je prejšnjo sredo organizirala zelo dobro obiskano srečanje podjetnikov in okroglo mizo na temo Lokalna skupnost in gospodarstvo v dialogu za napredek in razvoj. Dogodka se je udeležilo veliko predstavnikov gospodarskih subjektov iz občine.

Pogovor je povezovala Sergeja Javornik, sodelovali pa so gospodarski minister Zdravko Počivalšek, predsednik Območne obrtne zbornice Šmarje Aleš Seidl, uspešni podjetnik iz Prekmurja Janko Kodila in šmarski župan Matija Čakš. Da je delovanje vlade, ki je manjšinska, oteženo, »saj imamo izvenzakonske partnerje, ki bi delili bombončke, katerih je že bilo preveč«, se je Zdravko Počivalšek slikovito dotaknil sodelovanja Levica z vlado. Obenem je menil, da je osnovna naloga vlade ustvarjati konkurenčno okolje za gospodarstvo, v katerem imajo najpomembnejšo vlogo mala in srednja podjetja, ki jih je največ tudi na našem območju. Politika je v zadnjem času kar nekaj postorila za dvig poslovanja podjetij, je uvodoma dejal Aleš Seidl in dodal, da podjetniki od lokalne skupnosti pričakujejo urejeno infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetništva. »Tu imamo v mislih tako cestne povezave kot druge komunalne zadeve, med drugim se ureja tudi digitalizacija kot obrtne cone. V šmarski občini bo potrebno razmisliti o novi, saj so obstoječe napolnjene,« je dejal Seidl. O tej temi je Matija Čakš povedal, da že imajo v načrtih nakup zemljišč za novo obrtno cono, v ta namen tudi spreminjajo občinski prostorski načrt. Dodal je še, da občine veliko postorijo za razvoj podjetništva, a se to ne vidi tako navzven: »Med drugim tudi z ustanovitvijo Razvojne agencije Sotla, ki podjetnikom svetuje pri poslovanju in pridobivanju dodatnih sredstev za razvoj, ki so na voljo v različnih razpisih.« O sredstvih za razvoj malega gospodarstva, ki je na voljo na različnih razpisih, je nekaj povedal še gospodarski minister in bil mnenja, naj se podjetja prijavljajo, pri čemer jih ni potrebno biti strah. »Trudimo se, da bi bili postopki pridobivanja razvojnih sredstev na razpisih bolj enostavni, a neki pogoji morajo biti izpolnjeni, tudi zato, da ne pride do zlorab,« je razložil Počivalšek.

