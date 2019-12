Šmarje pri Jelšah: Družina Jurše s pomočjo dobrih ljudi do strehe nad glavo

Konec novembra so v Polžanski gorci pri družini Jurše otvorili, lansko leto pogorelo, zdaj dokončno obnovljeno hišo. Hiša je zasijala v vsej svoji veličini, z njo pa tudi množica dobrih ljudi z občutkom do sočloveka.

V januarski noči so Juršetovi ostali brez vsega. Kljub hitremu posredovanju vseh sedmih občinskih prostovoljnih gasilskih društev so kruti ognjeni zublji v celoti uničili stanovanjsko hišo družine. V času gradnje hiše je družina prebivala v njihovi gorci oz. vikendu, kjer imajo sicer svoje podjetje za proizvodnjo dietetičnih živil. Pogorela hiša je bila stara, a delno obnovljena, ocenjena škoda pa naj bi takrat znašala 60.000 evrov. Projektiranje in praktična gradnja hiše sta se pričeli že sredi januarja, torej od samega dneva požara naprej. Tako je bila že prvi dan v celoti odstranjena pogorela hiša, pri tem Majda Jurše izpostavlja požrtvovalno pomoč gasilcev. Prvega februarja je bila zabetonirana prva temeljna plošča zdaj lepe, sijoče, izolirane hiše s fasado na čelu. Vseh humanitarno zbranih sredstev se je nabralo v višini 20.000 evrov. Dela so se dokončno zaključila v novembrskem času. Kot pravijo, so vsa dela potekala tekoče, uigrano, predvsem pa zelo hitro, kljub temu pa je bilo ob vsem tem vložene ogromno trde volje, z jasno vizijo na boljši jutri.

Končno je nastopil težko pričakovan dan D, dan, ko se je družina vselila v novo zgrajeno hišo in jo tudi slovesno predala namenu. Na slovesnosti je Majda Jurše prerezala trak in odprla vrata novopečenega, toplega doma. Dekan šmarske župnije Tadej Linasi je hišo blagoslovil, Juršetovim pa ob novem začetku zaželel vse dobro v adventno-prazničnemu času. Družina Jurše se ob vsem tem hvaležno in iz srca zahvaljuje vsem ljudem, tudi posameznikom, podjetjem, ki so zagotovili ves material, prav tako Občini Šmarje pri Jelšah, raznim organizacijam, ki so na kakršen koli način stopili skupaj in jim ponudili pomoč in oporo v težkih časih. Vsak dan je priložnost za nov začetek, za jasnejšo vizijo; če stopimo skupaj, smo močnejši. (Zala Plevnik)