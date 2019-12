Šmarje pri Jelšah: dr. Vinko Gorenak ni več član občinskega sveta

Na četrtkovi seji šmarskega občinskega sveta je z mesta člana občinskega sveta odstopil dr. Vinko Gorenak, ki je bil izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke SDS.

V odstopni izjavi je zapisal, da se je že leta 2014 odločil nehati s politično aktivnostjo, tega leta je končal mandat poslanca Državnega zbora. A leta 2018 se je zgodilo več vzgibov, ki so narekovali, da se je odločil nastopiti še na dvojnih volitvah. Najprej je »ime posodil« stranki na parlamentarnih volitvah, ko je nastopi v Celju, kjer je vnaprej vedel, da ne bo izvoljen. Nato je skupaj še z nekaj strankami (SLS, NSi) uspel prepričati Matijo Čakša, da bo skupen kandidat za župana. Zaradi nekaterih dogodkov v občinskem odboru SDS, se je odločil še za sodelovanje na lokalnih volitvah in dobil mandat občinskega sveta.

Dr. Vinka Gorenaka bo v občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah nasledil Jožef Hrovat, ki je bil naslednji na listi SDS v tretji volilni enoti. Bodo pa morali poiskati novega predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo je vodil. Za dr. Vinka Gorenaka je to že drugi odstop z mesta člana šmarskega občinskega sveta – prvič je bil v občinski svet izvoljen leta 2010, odstopil je konec leta 2011, ko je postal minister za notranje zadeve v drugi Janševi vladi. V aktivni politiki, predvsem na državni ravni je bil okoli 20 let – v prvi vladi Janeza Janše član njegovega kabineta, leta 2008 prvič izvoljen v Državni zbor, kar je ponovil še na volitvah v letih 2011 in 2014. (Jože Strniša)