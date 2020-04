Šmarčan Tomi Rumpf na čelu Zavoda za blagovne rezerve

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes sporočil, da se z direktorskega položaja v Zavodu za blagovne rezerve poslavlja Anton Zakrajšek, ki se je okužil s koronavirusom in je večino časa trajanja epidemije delo opravljal od doma iz samoizolacije, včeraj pa je sam zaprosil za razrešitev zaradi zdravstvenih težav. Vlada ga je razrešila, od jutrišnjega dne naprej pa na mesto vršilca dolžnosti imenovala Tomija Rumpfa, trenutno direktorja Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah.

Danes naj bi kriminalisti zaradi spornih nabav zaščitne opreme obiskali Zavod za blagovne rezerve. Kot so sporočili bi naj preverjali informacije povezane s primerom, v katerem so bile dobavljene zaščitne maske, ki niso bile skladne z vsebino iz priložene dokumentacije. V javnosti se že dlje časa pojavlja vprašanje, kdo od vpletenih naj bi bil odgovoren za nastalo situacijo, danes pa je vlada razrešila dosedanjega direktorja Antona Zakrajška. Kot je dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, je včeraj prejel prošnjo gospoda Zakrajška, da ga razrešijo z dolžnosti direktorja zaradi zdravstvenih razlogov, saj naj svoje funkcije ne bi mogel več opravljati. Kot je dejal Počivalšek so njegovo prošnjo preučili in ga razrešili, na to delovno mesto pa kot vršilca dolžnosti od jutrišnjega dne dalje imenovali Tomija Rumpfa, Šmarčana, nekdanjega direktorja Kobilarne Lipica in zdajšnjega direktorja Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah. (K. C.)