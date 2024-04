SLOVESNO V konjiškem zvoniku zdaj pojejo štirje zvonovi

V Slovenskih Konjicah so včeraj slovesno blagoslovili novi cerkveni zvon in obnovljenega iz leta 1715. Oba so nato dvignili v obnovljeni zvonik cerkve sv. Jurija.

Zares svečano je bilo nedeljsko dopoldne pri cerkvi sv. Jurija v Slovenskih Konjicah, saj so opravili blagoslov novega in obnovljenega cerkvenega zvona.

Zvonova je blagoslovil in mazilil nadškof Alojzij Cvikl, v družbi konjiškega arhidiakona Jožeta Vogrina in drugih duhovnikov. Po uvodnih besedah in blagoslovu so zvonova pred očmi številnih obiskovalcev dvignili v zvonik konjiške nadžupnijske cerkve, ki so ga v preteklih mesecih prav tako dodobra obnovili. Tako Konjičanom znova ‘pojejo’ štirje cerkveni zvonovi.

Slovesnost so nadaljevali v nadžupnijski cerkvi s svečano mašo, kjer so med drugim podelili priznanja zaslužnim faranom.

Po dopoldanskih slovesnostih so na pokritem prizorišču pri konjiškem župnijskem domu priredili še pravo ‘ljudsko slavje’ z Ansamblom Banovšek.

Poglejte VIDEO.

Vse podrobnosti nedeljske slovesnosti, ki so se je udeležili tudi številni ugledni gostje, pa v lokalnem časopisu NOVICE, ki izide v četrtek.(NK)