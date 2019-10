Slovesno odprtje novega vrtca v Slovenski Bistrici

V Slovenski Bistrici so to jesen dobili novi vrtec, in sicer v središču mesta, v Ozki ulici. V njem so tri igralnice s pokritimi terasami ter večnamenska dvorana. Podstrešna etaža pa je namenjena zaposlenim, skladiščenju in kurilnici.

1 od 5

Za novi vrtec je občina odštela milijon in 224 tisoč evrov. Vrtec je izdelek domačega znanja; projektiralo ga je podjetje Ideaal projekt, gradilo pa – prav tako bistriško podjetje – Krt Gradbeništvo. Deluje kot ena od enot Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Novi vrtec obiskuje 42 otrok, v njem je zaposlenih 6 strokovnih delavcev, vodja enote pa je Tanja Rajzman. Vrtec je začel z delovanjem že konec avgusta, minuli petek pa so pripravili še manjšo slovesnost ob odprtju. (B. Petelinšek, Foto BRBRE)