Slovenskobistriško podjetje Stotinka med vodilnimi pri prodaji bazenov

Podjetje Stotinka iz Slovenske Bistrice letos obeležuje 25-letnico. V podjetju ocenjujejo, da so na slovenskem trgu vodilno podjetje pri prodaji bazenov, bazenske tehnike in sredstev za nego vode. Podjetje vodi Darko Rojs, zaposlujejo pa že 17 izkušenih strokovnjakov. Niso prisotni le na slovenskem trgu, ampak že dobro desetletje tudi na hrvaškem. S svojim delovanjem so prispevali tudi k oblikovanju bivalnih navad Slovencev in k razvoju wellness storitev na območju Slovenije – je dejala asistentka za marketing Tina Kovač: »Imeti svoj bazen na domačem vrtu je pravzaprav nekaj povsem običajnega. Ko pa smo leta 1993 pričeli s svojim delom, so bile naše stranke predvsem kopališča in zdravilišča. Prve zasebne bazene smo pričeli postavljati šele na prelomu tisočletja. Do danes smo prodali več kot tisoč montažnih samostoječih bazenov in več kot 600 vgradnih.«

Več o Stotinki in tudi kaj pripravljajo v jubilejnem letu – pa v julijskih Bistriških novicah.

