Slovenskim rokometašem loterija in svetovno prvenstvo

Slovenska moška rokometna reprezentanca, ki si je pred kratkim priigrala olimpijski nastop v Parizu, bo igrala tudi prihodnje leto na svetovnem prvenstvu. Pot do tekmovanja, ki ga bodo gostili v treh državah – na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, pa je bila za izbrance selektorja Uroša Zormana težja od pričakovane. Zaradi poškodb zdesetkana Slovenija je obračun s Švicarji dobila šele po loteriji. Prvo tekmo v Kopru so gostje dobili s 26:27. Gol zaostanka so Slovenci lovili v Winterthurju, kjer se je redni del končal s 33:34. Po streljanju sedemmetrovk pa so Slovenci slavili s 34:38.

Na tokratnem seznamu reprezentantov sta bila že od začetka tudi dva aktualna člana Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, in sicer Tadej Mazej in Mitja Janc, ki pa nato na tekmah ni bil v ekipi. Naknadno je vpoklic v reprezentanco dobil še Tim Cokan, ki je nato prav tako ostal le na seznamu kandidatov za ekipo, ki je nastopila v Švici. (Jure Mernik)

Foto RZS