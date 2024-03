Slovenski rokometaši z olimpijskimi vozovnicami

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo letos v Parizu četrtič nastopila na olimpijskih igrah. Varovanci selektorja Uroša Zormana so namreč uspešno opravili z olimpijskimi kvalifikacijami, ki so jih odigrali v španskem Granollersu. ‘Dobili’ so Brazilce (27:26) in Bahrajnčane (32:26) ter visoko izgubili s Španci (32:22). Slovenija je do olimpijskega nastopa prišla tudi po zaslugi Špancev, ki so bili na zadnji tekmi turnirja z 28:26 boljši od Brazilcev. Slovenijo tokrat zastopali trije aktualni člani Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško – ob Tadeju Mazeju sta naknadni vpoklic dobila še Tim Cokan in Mitja Janc. Del reprezentance je bil tudi klubski zdravnik RK Celje Pivovarna Laško dr. Saša Djurić.

Slovenski rokometaši so doslej sodelovali na olimpijskih igrah v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016. (Jure Mernik)

Foto Facebook, Rokometna zveza Slovenije