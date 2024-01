Slovenski rokometaši s tremi zmagami in dvema točkama v drugi del EP

Slovenska moška rokometna reprezentanca je s prvim delom tekmovanja na evropskem prvenstvu v Nemčiji opravila zelo dobro. Izbranci selektorja Uroša Zormana, med katerimi je tudi član celjskega kluba Tadej Mazej, so v berlinu premagali Ferce (32:29), Poljake (32:25) in danes še Norvežane (28:27). Prvo mesto v svoji skupini in dve točki sta lepi popotnici za drugi del tekmovanja, v katerem bodo v Hamburgu odigrali še štiri tekme: proti Švedom v sredo, proti Portugalcem v petek, proti Nizozemcem v nedeljo in proti Dancem naslednji torek. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci. (Jure Mernik)

Foto: RZS