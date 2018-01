Slovenski rokometaši evropsko prvenstvo začeli s porazom

Na Hrvaškem se je včeraj začelo evropsko prvenstvo v rokometu. Slovenci pa so prvo tekmo skupinskega dela odigrali danes v Zagrebu, kjer so se pomerili z Makedonci. Slovenska izbrana vrsta, v kateri so tudi štirje člani Celja Pivovarne Laško: Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Matic Suholežnik, je izgubila s 24:25. Mlakarje bil najboljši slovenski strelec, dosegel je štiri zadetke. Slovence druga tekma čaka v ponedeljek proti Nemčiji.

Foto: RZS / Stane Jeršič