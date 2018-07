“Slovenski Opernbal” v Rogaški Slatini

Anin ples 2018 – v soboto se je Ana v vsem svojem sijaju znova ‘vrtela’ v najlepši in najbolj akustični dvorani v Sloveniji, v Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška.

Prireditev se je začela s svečano najavo vsakega gosta posebej in vstopanjem po rdeči preprogi ob spremljajočih zvokih kvarteta Akord, program pa s fanfarami pred Grand hotelom Rogaška. Še posebej navdušujoča je bila po mnenju gostov letos kulinarika, ki se je z odličnimi izbranimi vini in vrhunsko strežbo harmonično prepletala z glasbo na Cesarjevem balkonu. V zares izjemnem kulturnem programu so nastopi-li: violinistka Marija Terezija Kolman, soprani-stka Urška Kastelic, tenorist Blaž Gantar, pianistka Aleksandra Naumovski Potisk, harmonikar solist Marko Hatlak in baletna solista SNG Maribor Catarina de Meneses ter Anton Bogov.

Anin ples je imel tudi dobrodelno noto. V okviru celoletnih dobrodelnih aktivnosti Rotary Cuba Ljubljana Emona je bil letošnji dobrodelni prispevek namenjen za letovanje 24 otrok iz socialno ogroženih družin na poletnem taboru v vasi Soča v dolini Trente.

Vabljeni k ogledu fotografij, več o dogodku v novi številki Rogaških novic.