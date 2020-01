Slovenski odbojkarji so od olimpijskih iger v Tokiu oddaljeni le še dve zmagi

Slovenski odbojkarji so le še dve zmagi oddaljeni od olimpijskih iger v Tokiu. S sinočnjo zmago s 3:1 nad Čehi so si na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu zagotovili prvo mesto v svoji skupini. Pred tem so premagali že Belgijce in Nemce. Slovence danes v polfinalu čaka obračun s Francozi, drugi polfinalni par je Bolgarija – Nemčija. V Tokio bo potoval le zmagovalec evropskih kvalifikacij. Slovenijo tokrat zastopajo trije Bistričani Žiga Štern, Tonček Štern in Matic Videčnik, Alena Šketa zaradi poškodbe ni v ekipi. (Jure Mernik)

Foto: CEV