Slovenski odbojkarji so ligo narodov končali na četrtem mestu. Na zaključnem turnirju v Lodžu na Poljskem so po tesni zmagi s 3:2 v nizih nad Argentino v četrtfinalu, v soboto in nedeljo doživeli dva poraza. Najprej so Slovence v polfinalu z 0:3 ugnali Japonci – dva niza sta se končala na razliko, v nedeljo pa so bili v malem finalu od slovenske reprezentance boljši še Poljaki – tekma se je prav tako končala z 0:3 v nizih. V finalu so Francozi ugnali Japonce s 3:1.

Slovenske barve so branili tudi Bistričana, brata Tonček in Žiga Štern, ter Rok Bračko iz Hoč.

Foto: VolleyballWorld