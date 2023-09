Slovenski košarkarji SP končali na sedmem mestu

Slovenski košarkarji so na svetovnem prvenstvu zasedli končno 7. mesto. Zadnjo tekmo proti Italiji so dobili z 89:85. Slovenija je s tem izenačila najvišjo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Sedma je bila tudi v Španiji 2014. Tekmovanje na Okinavi in Filipinih je končala z izkupičkom petih zmag in treh porazov.

Za Slovenijo sta na Japonskem in kasneje na Filipinih igrata tudi Bistričana Klemen in Bine Prepelič. Klemen Prepelič je na sedmih tekmah (igral ni le proti Italiji) v povprečju bil na parketu 20,5 minut in dosegel po 14 točk na tekmo. Bine Prepelič je igral na vseh osmih tekmah, v povprečju 22,4 minute, v katerih je dosegel po 4,5 točke na tekmo. (Jure Mernik)

Foto: FIBA

Oglas