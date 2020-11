Slovenski judoisti po dolgih letih brez medalje na evropskem prvenstvu

Slovenska reprezentanca v judu se z evropskega prvenstva v Pragi vrača brez medalje. To se je na prvenstvih stare celine zgodilo prvič po letu 2002, ko je uspešen niz s svojo prvo medaljo osvojila članica celjskega judo kluba Petra Nareks. Na papirju najmočnejše slovensko orožje v Pragi je bila klubska kolegica Nareksove, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak. Članica Judo kluba Z’dežele Sankaku je v kategoriji do 63 kilogramov zasedla sedmo mesto, v neposrednem obračunu pa jo je premagala tudi članica Bežigrada Andreja Leški, ki je nato končala na petem mestu.

V deseterici slovenskih reprezentantov na letošnjem evropskem prvenstvu sta bila med drugim tudi član Impola iz Slovenske Bistrice David Štarkel in Enej Marinič iz mariborskega Branika. Zaradi pozitivnega testa na koronavirus je brez nastopa ostal Vito Dragič (Impol), v oslabljeni reprezentanci ni bilo niti polsester Klare Apotekar in Ane Velenšek (Z’dežele Sankaku).

Foto: Judo zveza Slovenije; Rok Rakun https://rrakun.com

