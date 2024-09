Slovenski hokejisti brez olimpijskih iger, a z zmago za konec

Slovenskih hokejistov ne bo na olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini d’Ampezzo. Na kvalifikacijskem turnirju v latvijski Rigi je bilo upov konec že po dveh tekmah – po porazih proti Latviji (2:4) in Franciji (1:5). Današnja tekma proti Ukrajincem, ki so jo risi dobili s 6:2, tako ni odločala več o ničemer. V Rigi je slovenske barve branil tudi celjski hokejist Žan Jezovšek. Drugega Celjana Kena Ograjenška je tokrat selektor Edo Terglav s seznama ‘črtal’ tik pred odhodom v Latvijo, po opravljenih pripravah in pripravljalnih tekmah proti Avstriji. (Jure Mernik)

Foto IIHF-LHF