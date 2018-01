Slovenski deskarji se veselijo tekem na Rogli

Najboljši deskarji in deskarke na snegu na svetu bodo ta konec tedna zbrani na Rogli, ki bo jutri in v nedeljo gostila tekme svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. Da so na tekmovanje dobro pripravljeni, verjamejo tudi v slovenskem taboru. Eni bodo lovili oder za zmagovalce, drugi olimpijske norme, nekateri najboljše uvrstitve v karieri.

IZJAVE:

Izidor Šušteršič, trener slovenske ekipe: “Mislim, da so naši tekmovalci na nivoju najboljših na svetu. So pa tukaj vedno izločilni boji, ki ne bom rekel, da so loterija, so pa zelo povezani s kvalifikacijami. Te je treba odpeljati čim bolje, da nisi potem morebiti hendikepiran zaradi morebiti slabše proge. Dejstvo pa je, da z vsem, kar niso stopničke, je na Rogli težko biti povsem zadovoljen.”

Rok Marguč, slovenski reprezentant: “To sezono sem že dokazal, da sem hiter, da sem ‘zraven’. To je eno breme manj zame. Na Rogli se tako ne bom toliko fokusiral na sam rezultat, ampak predvsem na to, da bom vsak dan odpeljal šest vrhunskih voženj. Rezultat pa bo potem prišel sam od sebe. Normalno pa je, da je super občutek stati na odru za zmagovalce. Še lepše pa je kasneje, ko se zaveš, da si nekaj dosegel.”

Tim Mastnak, slovenski reprezentant: “Fokusiral se bom samo na tekmi, ki me čakata. Ne bom razmišljal o olimpijskih igrah in uvrstitvi na njih. Mislim, da bo tako boljše za same vožnje. Večkrat sem že dokazal, da sem lahko na tem terenu kos najboljšim. Nikogar se ne bojim in komaj čakam, da se vse skupaj začne.”

Iva Polanec, slovenska reprezentantka: “Mislim, da se Rogle vsi tekmovalci veselimo celo leto. Letos še toliko bolj, ker bomo imeli dve tekmi. Na zadnjih treningih sem predvsem delala na tehniki, ker imam z njo v tej sezoni probleme. Skupaj s svojo staro ekipo – očetom, bratom in fantom, se mi zdi, da sem v zadnjem času naredila kar velik napredek, tako da optimistično pričakujem domači tekmi.”