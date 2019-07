Slovenske (tudi celjske) košarkarice EP končale na pragu četrtfinala

Slovenske košarkarice so končale z nastopi na 37. evropskem prvenstvu v Beogradu. V repasažu za četrtfinale so izgubile z Belgijo s 67:72. Slovenke so se sicer prvič v zgodovini uvrstile med dvanajst najboljših ekip v Evropi in s tem izboljšale štirinajsto mesto z zanje premiernega evropskega prvenstva 2017 v Pragi.

V Srbiji so dres s slovenskim grbom nosile tudi igralke Cinkarne Celje Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar in Zala Friškovec, košarkarski klub iz Maribora je zastopala Merisa Dautović. Selektor je bil trener celjske Cinkarne Damir Grgić.

Foto: FIBA